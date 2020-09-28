شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. حسن الشاذلي يحرز رباعية في نيجيريا ويقود الفراعنة لسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في بطولة أمم افريقيا 63 التي أقيمت في غانا، نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز علي نظيره النيجيري بسداسية مقابل 3 اهداف، في افتتاح مباريات المنتخبين في البطولة، ونجح حسن الشاذلي نجم الترسانة الأسبق من إحراز 4 اهداف دفعة واحدة من بينهم هدف كان هو الأبرز في تاريخ أهداف الفراعنة في أمم افريقيا.

هدف الشاذلي أحرزه من تسديدة بجوار الراية الركنية لتحول الكرة مسارها الي داخل المرمى، فيما أحرز هدفي الفراعنة الباقيين المرحوم رضا نجم الإسماعيلي الأسبق .

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من ناحية أخرى بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إلي توجو بطائرة خاصة لمواجهتها في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتي تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو في الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصري يوم ١٢موعدا المباراة علي ان يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ نوفمبر .

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.