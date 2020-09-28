شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تحديد قائمة الراحلين فى الموسم الجديد انتظارا لتقرير باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادى الزمالك، تأجيل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد، انتظارًا للتقرير الذى سيقدمه البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للأبيض، العائد فى ولاية ثانية لقيادة أبناء ميت عقبة، حيث يتسلم المدير الفنى البرتغالى مهمته بداية من اليوم، الإثنين، بعد وصوله فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، إلى القاهرة، حيث حرص البرتغالى باتشيكو على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا باحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه هذا الموسم، لذا ترى إدارة الأبيض ضرورة تأجيل تحديد قائمة الراحلين بصفة نهائية حتى يتمكن المدرب البرتغالى من متابعة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل الحكم عليهم سواء برحيل البعض أوالإبقاء عليهم، قبل بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

ووصل البرتغالى جايمى باتشيكو، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، حيث جاءت الليلة الأولى لهم باصطحابهم من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح أمس، الأحد، ونقلهم إلى أحد الفنادق المطلة على ضفاف النيل، وذلك من أجل الإقامة بها، وعقب وصول البرتغالى باتشيكو إلى الفندق عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، والذى صاحبه منذ استقباله من مطار القاهرة، وشهدت تلك الجلسة الحديث بينهما حول تفاصيل المرحلة المقبلة بشكل مبدئى.

وحرص المدرب البرتغالى باتشيكو على التأكيد فور وصوله إلى القاهرة أنه جاء لتدريب الزمالك من أجل التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير، خاصة أن الأبيض سيواجه نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب والمحدد لها يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، والتى يسعى الأبيض خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة والتأهل إلى نهائى البطولة الإفريقية التى يسعى لحسم لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ أن توج بها للمرة الخامسة فى تاريخه عام 2002، على حساب الرجاء المغربى.