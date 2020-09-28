مانشستر سيتي يضم روبن دياز مدافع بنفيكا

ووفقًا للبيان الذي أصدره بنفيكا عبر موقعه الإلكتروني، فإن النادي البرتغالي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي للتخلي عن خدمات روبن دياز، هذا الصيف.
وانتقل دياز إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو + 3 ملايين و600 ألف يورو، كإضافات متعلقة بتحقيق بعض الانجازات.
وكان روبن دياز قد مثل الفريق الأول لبنفيكا في صيف 2017، وخاض معه 137 مباراة وتمكن من تسجيل 12 هدفًا.
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