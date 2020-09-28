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أستون فيلا يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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وكان تم تأجيل مباراة أستون فيلا مع مضيفه مانشستر سيتي، في الأسبوع الأول من البريميرليج، بسبب حصول السيتينز على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

وينوي أستون فيلا، الظهور بشكل أفضل هذا الموسم، والمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بعد أن نافس على الهبوط وأنهى موسمه الماضي في المركز السابع عشر.

وحقق "الفيلانز" الفوز في أول مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، أمام شيفيلد يونايتد الجولة الماضية، بهدف دون رد، بمشاركة تريزيجيه أساسيا وتحت أنظار أحمد المحمدي الذي ظهر على مقاعد البدلاء.

ويتطلع أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، لمواصلة انتصاراته، وتعميق جراح فولهام الذي يعاني منذ انطلاقة الموسم، وخسر أول جولتين له في الدوري الممتاز.

ودعم الفيلانز صفوفه بالرباعي، بالبوركينابي بيرتراند تراوري لاعب ليون، وماتي كاش لاعب نوتينجهام فورست، وإيميليانو مارتينيز حارس آرسنال، والمهاجم أولي واتكينز من برينتفورد.

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