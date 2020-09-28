الارشيف / الرياضة

موقف المقاولون العرب من رحيل عماد النحاس للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف المقاولون العرب من رحيل عماد النحاس للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن وجود عقد في عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يمنحه حق الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتفقنا مع عماد النحاس شفويًا ولا يوجد بيننا أي بنود في العقد تسمح برحيله".

وأوضح: "نحن لن نقف في طريق عماد النحاس وهو يحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام ونحن سنوافق على طلبه بسبب العلاقة الطيبة بيننا".

وتابع: "عماد النحاس قام بتولي مسئولية المقاولون العرب قبل أن يوقع العقود وحابب أوضح أن العلاقة بيننا طيبة للغاية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقف المقاولون العرب من رحيل عماد النحاس للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا