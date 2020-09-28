نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف المقاولون العرب من رحيل عماد النحاس للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن وجود عقد في عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يمنحه حق الانتقال إلى النادي الأهلي.
وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "اتفقنا مع عماد النحاس شفويًا ولا يوجد بيننا أي بنود في العقد تسمح برحيله".
وأوضح: "نحن لن نقف في طريق عماد النحاس وهو يحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام ونحن سنوافق على طلبه بسبب العلاقة الطيبة بيننا".
وتابع: "عماد النحاس قام بتولي مسئولية المقاولون العرب قبل أن يوقع العقود وحابب أوضح أن العلاقة بيننا طيبة للغاية".
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