يورجن كلوب: تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد يرتبط بإصابات الفريق

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لن يجري المزيد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا في حالة وجود إصابات بالفريق.

وعزز ليفربول، صفوفه بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس، لكن يبدو أنه يعاني من نقص في المدافعين مع إصابة جو جوميز وجويل ماتيب.

واضطر فابينيو للمشاركة في الدفاع خلال الفوز 2-0 على تشيلسي الأسبوع الماضي، بينما بدأ الشاب ريس وليامز خلال الفوز 7-2 على لنكولن في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف كلوب "لا أتوقع الكثير من التعاقدات. في مركز لاعب الوسط المدافع لدينا 3 لاعبين من أصحاب الطراز العالمي يوجد لاعبون شباب أيضًا".

وتابع "أتمنى ألا نضطر لمحاولة التعاقد مع لاعبين آخرين، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليًا، فلن يحدث أي شيء".

وقد يشارك تياجو، الذي تألق في 45 دقيقة أمام تشيلسي، من البداية لأول مرة أمام آرسنال في وقت لاحق اليوم، حال اجتيازه اختبار لياقة في وقت متأخر.