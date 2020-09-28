موعد مباراة فولهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
تنطلق صافرة اللقاء بين فولهام وأستون فيلا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، على ملعب "كرافين كوتاج".
ومن المقرر، أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق جواد بدة.
وكان تم تأجيل مباراة أستون فيلا مع مضيفه مانشستر سيتي، في الأسبوع الأول من البريميرليج، بسبب حصول السيتينز على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.
وحقق "الفيلانز" الفوز في أول مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، أمام شيفيلد يونايتد الجولة الماضية، بهدف دون رد، بمشاركة تريزيجيه أساسيا وتحت أنظار أحمد المحمدي الذي ظهر على مقاعد البدلاء.
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