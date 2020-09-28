يحل فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على نظيره فولهام، اليوم الإثنين، في ثاني مبارياته ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة فولهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين فولهام وأستون فيلا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، على ملعب "كرافين كوتاج".

ومن المقرر، أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق جواد بدة.

وكان تم تأجيل مباراة أستون فيلا مع مضيفه مانشستر سيتي، في الأسبوع الأول من البريميرليج، بسبب حصول السيتينز على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.