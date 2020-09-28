شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. شريف إكرامى الساعى وراء التألق مع الفريق السماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى شريف إكرامى حارس المرمى المنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز إلى كتابة تاريخ جديد بالتألق مع الفريق السماوى خلال المرحلة المقبلة بعد إنهاء رحلته مع الأهلى و بدء صفحة جديدة مع فريقه الجديد لإثبات الذات ، خاصو أنه فضل الرحيل من أجل اللعب و الإبتعاد عن الدكة .

اجتاز شريف إكرامي الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، الكشف الطبي الذي أجراه بإحدى المستشفيات في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي، وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقبلة، ووقع عقده مع النادي مؤخرا وتم تقديمه في مؤتمر صحفي، ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.

ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.

و يرصد الخليج 365 لقطات للحارس شريف إكرامى فى الصور التالية :





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