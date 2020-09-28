شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الألمانية تُنافس أروابارينا على تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحد المدربين الألمان دائرة اختيارات إدارة الكرة بالنادى الأهلى لخلافة السويسرى رينيه فايلر، والذى تأكد رحيله عن الفريق، سواء فى الأيام القادمة أو بنهاية البطولة الأفريقية، ويميل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للمدرسة الألمانية، خاصة بعد نجاح أكثر من مدرب ألمانى من قبل مع الفريق الأحمر، وحصر مسئولو الأهلى اختياراتهم فى عدد محدود من المدربين حتى الآن، على رأسهم الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، والمدرب الألمانى الذى تتكتم إدارة الأهلى على اسمه.

ويواصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مشاوراته مع لجنة التخطيط بالنادى بشأن مدرب الفريق الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، وفتح الخطيب خلال الساعات الماضية خط اتصال مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح بهدف الوصول لاتفاق بشأن المدرب الجديد المقرر الإعلان عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة، ورفض مسئولو الأهلى اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر، ويأتى رفض إدارة الأهلى للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبي.

إدارة الأهلي، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة، فتحوا خط اتصال ساخن على مدار الأيام الماضية لاختيار مدرب أجنبى لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتينى هيكتور كوبر لكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلى بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتينى والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً.