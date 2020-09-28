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يرغب في التدريب بإيطاليا.. سباليتي يصدم جماهير الأهلي

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كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة اقتراب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان السابق، من قيادة النادي الأهلي، خلفا للمدرب الحالي السويسري رينيه فايلر، والذي أشارت تقارير إلى قرب رحيله عن الفريق الأحمر.
وكان الأهلي أعلن أنه سيحسم موقفه الرسمي من فايلر، يوم الخميس المقبل، وسط تزايد احتمالات رحيله، والتي فتحت الباب أمام الصحافة الإيطالية للحديث عن التعاقد مع سباليتي بدلا منه.
ولا يتولى سباليتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن إنتر منذ نهاية مايو 2019، ليصبح حرا لفترة تصل إلى عام ونصف العام حتى الآن.

ونقلت التقارير عن مصادر مقربة من سباليتي نفيها أن يكون المدرب تلقى عرضا لتدريب الأهلي.

كما أكدت التقارير رغبة سباليتي في استئناف التدريب بإيطاليا.

وكان موقع  inews24 الإيطالي، أشار إلى اقتراب سباليتي من تدريب الأهلي ، واصفا الأمر بأنها وجهة مفاجئة للمدرب.

وأوضح التقرير أن سباليتي له شعبية في مصر لسابق تدريبه محمد صلاح في روما، وتسجيله 19 هدفا تحت قيادته قبل الانتقال إلى ليفربول.

سباليتي، صاحب الـ 61 عاما، سبق له تدريب روما وإنتر ميلان ضمن عديد الأندية الإيطالية، وتوج بلقب كأس إيطاليا مرتين والدوري الروسي مرتين ضمن 8 بطولات حصل عليها في مسيرته.

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