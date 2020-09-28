يرغب في التدريب بإيطاليا.. سباليتي يصدم جماهير الأهلي

ونقلت التقارير عن مصادر مقربة من سباليتي نفيها أن يكون المدرب تلقى عرضا لتدريب الأهلي.
وكان موقع inews24 الإيطالي، أشار إلى اقتراب سباليتي من تدريب الأهلي ، واصفا الأمر بأنها وجهة مفاجئة للمدرب.
وأوضح التقرير أن سباليتي له شعبية في مصر لسابق تدريبه محمد صلاح في روما، وتسجيله 19 هدفا تحت قيادته قبل الانتقال إلى ليفربول.
سباليتي، صاحب الـ 61 عاما، سبق له تدريب روما وإنتر ميلان ضمن عديد الأندية الإيطالية، وتوج بلقب كأس إيطاليا مرتين والدوري الروسي مرتين ضمن 8 بطولات حصل عليها في مسيرته.
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