مواجهة سعودية..تعرف على قرعة الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا

وستكون هذه المواجهة الثانية للنصر على التوالي أمام منافس محلي، بعد تجاوزه التعاون السعودي بالفوز 1-0 في دور الـ 16.
ونجح أهلي جدة، السبت الماضي، في تحقيق الفوز بركلات الترجيح 4-3 على شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ويشارك باختاكور في دور الثمانية، لأول مرة منذ عام 2009 بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.
وستقام مباراة قبل النهائي (نهائي غرب آسيا) في الثالث من أكتوبر المقبل، في الدوحة أيضًا.
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