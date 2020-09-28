شوبير: مانويل جوزيه مرشحا لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ترشيح مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى اقترب من الرحيل الخميس المقبل .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "إن عودة جوزيه مرة أخري لقيادة الأهلى تم اقتراحه بالفعل ولكن الأمور لم تحسم بعد ولا يوجد استقرار نهائى بشأنه " .
وعن مفاوضات سباليتى قال : "سمعت مثل الجمهور عن مفاوضات سباليتى لكن ليس لدي أى معلومة" .
وأضاف : " أؤكد رغم الناس بتقول إن مفيش محمد يوسف، إذا استقرت إدارة الأهلى على مدرب مصرى مؤقت سيكون محمد يوسف ومعه عادل مصطفى وسامى قمصان مع استمرار بعض من الجهاز المعاون لفايلر".
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