أغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي كل التكهنات حول مستقبله مع القلعة الحمراء. ورغم أن المدرب ألمح إلي إمكانية بقائه بشكل ودي حتي المباريات المتبقية من دوري أبطال افريقيا ولكنه عاد لجمع متعلقاته من غرفته باستاد مختار التتش. وتسود حالة من الغضب لدي لجنة التخطيط بسبب طريقة تعامل المدرب السويسري مع المباريات والتدريبات وإصراره علي السفر أول شهر اكتوبر في إجازة خاصة. وحتي الىن ترفض اللجنة برئاسة محسن صالح إستمرار المدرب وقيادته للفريق في دوري الأبطال الأفريقي والإتجاه الاقرب إعلان رحيله الخميس المقبل كما تم الإعلان في بيان رسمي من قبل الأهلي أن حسم الموقف في هذا التوقيت.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمع متعلقاته.. السويسري فايلر يحسم موقفه النهائي مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.