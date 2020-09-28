الارشيف / الرياضة

رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرفض رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانتقال إلى أي فريق جديد، مشيرا إلى أنه يستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات لموقع "غول" العالمي: "الدوري الإنجليزي هو أفضل بطولة في العالم بالنسبة لي".

Advertisements

وأضاف: "بطبيعة الحال لم ألعب في كل البطولات لكنني أحب الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن أواصل اللعب في البريميرليغ إلى غاية اعتزالي عالم كرة القدم".

وأكد الدولي الجزائري بهذا التصريح، أنه لا يعتزم الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي على الرغم من اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

 يذكر أن محرز، شارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وضيفه ليستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وسجل النجم الجزائري هدفا، إلا أن فريقه خسر اللقاء بنتيجة 2-5.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا