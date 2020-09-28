استعدادا لمواجهة الترسانة.. سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع فايلر

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.
وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا علي طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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