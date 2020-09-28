الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن توصيات المؤتمر الدولي الأول

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على مدار يومين بنظام "الهجين" لمناقشة كيفية العودة الآمنة للنشاط الرياضي للجامعات، والذي شارك في جلسته الافتتاحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي كانت بعنوان العودة الآمنة للأنشطة الطلابية في الجامعات.

وتخلل المؤتمر خمس جلسات أخرى عن الدليل الإرشادي لخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري، والاشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات، ودور الاعلام لدعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، ودور التشريعات لدعم عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى استعراض نماذج البطولات العربية الجامعية.

وتلخصت توصيات المؤتمر في أن يبدأ النشاط الرياضي بالجامعات المصريه اعتبارا من يوم الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، مع تطبيق الاجزاءات الاحترازية التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بكل اشتراطاتها والتدرج في ممارسة النشاط وفقا لخطط وزارة الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية التي تعتمد على التباعد.

كما تم الاتفاق على وضع خطة مستقله لكل جامعة للانشطة الرياضية وفقا لإمكانيتها على أن يتم عرضها على الاتحاد الرياضي للجامعات في الموتمر الذي يعقد يوم الخميس ١٥ أكتوبر المقبل، مع تشجيع ممارسة الانشطة الرياضية ذات الكثافة الطلابية المنخفضة، والتركيز على تنظيم مسابقات لرفع اللياقة البدنية بحيث لا تقل عن نصف ساعة يوميا على أن تقيم شهريا ويعلن الفائزين علي مستوي الكليات والجامعات عن طريق التسجيل الالكتروني والمتابعه الالكترونية، ودعم التعاون مع الكليات العسكرية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات المصرية.

وتم اعتماد إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاعبين والأجهزة الفنية ولجميع العناصر للتأكد من سلامتهم، والتعقيم الدوري لأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية، وتطبيق اختبارات المنشطات في البطولات المحلية والدولية، مع زيادة المخصصات المالية للانشطة الرياضية بالجامعات، بالإضافة الى تعديل اللوائح وفقا للظروف الراهنة، ووفقا لإمكانيات كل جامعة، وتنظيم الدورة الالكترونية الأولى في بعض الأنشطة الرياضية على المستوى العربي والافريقي والدولي، مع زيادة تنظيم البطولات العربية على مستوى الألعاب الفردية، والأعداد لاستضافة بطولتي العالم للجامعات للعبتي الاسكواش ٢٠٢٢ وكرة اليد ٢٠٢٤.