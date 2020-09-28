وتخلل المؤتمر خمس جلسات أخرى عن الدليل الإرشادي لخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري، والاشتراطات الصحية لرياضة آمنة بالجامعات، ودور الاعلام لدعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، ودور التشريعات لدعم عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى استعراض نماذج البطولات العربية الجامعية.
كما تم الاتفاق على وضع خطة مستقله لكل جامعة للانشطة الرياضية وفقا لإمكانيتها على أن يتم عرضها على الاتحاد الرياضي للجامعات في الموتمر الذي يعقد يوم الخميس ١٥ أكتوبر المقبل، مع تشجيع ممارسة الانشطة الرياضية ذات الكثافة الطلابية المنخفضة، والتركيز على تنظيم مسابقات لرفع اللياقة البدنية بحيث لا تقل عن نصف ساعة يوميا على أن تقيم شهريا ويعلن الفائزين علي مستوي الكليات والجامعات عن طريق التسجيل الالكتروني والمتابعه الالكترونية، ودعم التعاون مع الكليات العسكرية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات المصرية.
وتم اعتماد إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاعبين والأجهزة الفنية ولجميع العناصر للتأكد من سلامتهم، والتعقيم الدوري لأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية، وتطبيق اختبارات المنشطات في البطولات المحلية والدولية، مع زيادة المخصصات المالية للانشطة الرياضية بالجامعات، بالإضافة الى تعديل اللوائح وفقا للظروف الراهنة، ووفقا لإمكانيات كل جامعة، وتنظيم الدورة الالكترونية الأولى في بعض الأنشطة الرياضية على المستوى العربي والافريقي والدولي، مع زيادة تنظيم البطولات العربية على مستوى الألعاب الفردية، والأعداد لاستضافة بطولتي العالم للجامعات للعبتي الاسكواش ٢٠٢٢ وكرة اليد ٢٠٢٤.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن توصيات المؤتمر الدولي الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.