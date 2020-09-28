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دوت الخليج يكشف سر زيارة عمر خربين لـ مصر.. وهل الزمالك فاوضه؟

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، في مصر خلال الأيام السابقة، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.


وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب من عمر خربين، أنه دعي للحضور إلى مصر من قبل مواطنه علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق، لقضاء إجازة قصيرة استغرقت حوالي أسبوع، قبل أنه يتجه إلى سوريا، أمس الأحد.
وعن مفاوضات الزمالك مع خربين، أكد المصدر أن لم يتحدث أي مسئول داخل الزمالك مع اللاعب، خلال فترة تواجده في مصر، وأن كل شيء متاح في الوقت الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة مازال النجم السوري مستمرًا في صفوف الهلال السعودي، ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وخاض عمر خربين عدة تجارب احترافية في الدوريات العربية غير الهلال، مثل الظفرة الإماراتي، والميناء العراقي، بالإضافة إلى بيراميدز.

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