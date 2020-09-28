، في مصر خلال الأيام السابقة، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.
وخاض عمر خربين عدة تجارب احترافية في الدوريات العربية غير الهلال، مثل الظفرة الإماراتي، والميناء العراقي، بالإضافة إلى بيراميدز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يكشف سر زيارة عمر خربين لـ مصر.. وهل الزمالك فاوضه؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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