الأهلي يجهز تحويل بنكي لفايلر بقيمة 575 ألف دولار

وكلفت لجنة التخطيط، امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالتفاوض مع الرباعي وتم بالفعل ترتيب اسمائهم وهناك موافقة مبدئية لقيادة الأهلي.
وقالت مصادر إن الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة في ملف المدرب خاصة بعدما أبدي السويسري فايلر تغيير نسبي برغبته في قيادة الفريق خلال المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا.
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