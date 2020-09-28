الدوري المصري.. حرس الحدود يصطدم بـ سموحة.. والإسماعيلي في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام حرس الحدود بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ويسعى سموحة إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، وفى المقابل يدخل حرس الحدود مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إنقاذ مسيرة الفريق بالدوري .

ويمتلك حرس الحدود 30 نقطة محتلا بها المركز الـ 14 ، بينما يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 40 نقطة .

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وفى الجولة ذاتها ، يخوض الإسماعيلى مباراة صعبة اليوم أمام طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة ، ويدخل الإسماعيلى المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز أيضا بسبب موقفه الصعب بجدول الدوري ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لطلائع الجيش .

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة ، بينما يقع طلائع الجيش فى المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة .