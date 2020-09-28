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موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

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تستأنف اليوم الاثنين، لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القددم بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل تجمع كلا من سموحة أمام حرس الحدود وطلائع الجيش مع الإسماعيلى ووادى دجلة أمام الإنتاج والمصري مع أسوان .

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة تجمع كلا من سموحة أمام حرس الحدود بملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

ويمتلك حرس الحدود 30 نقطة محتلا بها المركز الـ 14 ، بينما يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 40 نقطة .

وفى تمام الساعة الخامسة والنصف يلعب الإسماعيلى أمام طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة ، ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة ، بينما يقع طلائع الجيش فى المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة .

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وفى نفس التوقيت يستضيف الإنتاج الحربي ، فريق وادى دجلة بملعب السلام ويمتلك الإنتاج الحربي 34 نقطة محتلا بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .

وفى تمام الساعة الثامنة مساء يلعب المصري مع أسوان بملعب برج العرب ويمتلك أسوان 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 ، بينما يقع المصري فى المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة .

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباريات الأربع عبر قناتى أون تايم سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .

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