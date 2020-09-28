بعد تعافيه من كورونا.. علي لطفي يؤدي تدريبات بدنية في الجيم

اكتفي علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.

وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وكان علي لطفي قد تغيب منذ مباراة الإسماعيلي التي اقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب بسبب إيجابية عينته من فيروس كورونا .

وحل مصطفي احمد شوبير في قائمة الأهلي خلال المباراة الماضبة بديلًا لمحمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.