بعد تعافيه من كورونا.. علي لطفي يؤدي تدريبات بدنية في الجيم

اكتفي علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.
وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.
وكان علي لطفي قد تغيب منذ مباراة الإسماعيلي التي اقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب بسبب إيجابية عينته من فيروس كورونا .
وحل مصطفي احمد شوبير في قائمة الأهلي خلال المباراة الماضبة بديلًا لمحمد الشناوي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
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