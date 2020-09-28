فريق الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الترسانة بالدوري

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا علي طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الــ30 من منافسات مسابقة الدوري.
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