أجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة.
وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.
ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
وكان الفريق الأحمر حقق فوزًا صعبًا على طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات بدنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترسانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.