تدريبات بدنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترسانة

أجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة.

وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وكان الفريق الأحمر حقق فوزًا صعبًا على طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.