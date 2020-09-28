بعد انتقاله لـ أتلتيكو مدريد.. ميسي يدعم سواريز بهذه الطريقة

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ميسي بعد تسجيله ركلة الجزاء خلال لقاء فياريال، احتفل بنفس طريقة سواريز، بقبض قبضة يده وثني ذراعه، وهو الاحتفال الذي دائمًا ما يقوم به المهاجم الأوروجوياني.
وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على فياريال، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الكامب نو، أمس الأحد، في إطار الليجا.
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