وليد سليمان يغيب عن مباراة الترسانة

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود وليد سليمان،في مباراة الترسانة في كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء.

واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.

واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا علي طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري .