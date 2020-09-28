وليد سليمان يغيب عن مباراة الترسانة

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود وليد سليمان،في مباراة الترسانة في كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء.
واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.
واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا علي طنطا بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري .
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