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رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مواجهة الترسانة بكأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مواجهة الترسانة بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترسانة في كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر  الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة. 

واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك  في المران الجماعي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

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