نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يرفض حل أزماته بالصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لن يبالغ في الحزن من الإصابات التي ضربت فريقه قبل مباراة أرسنال الليلة في الدوري الإنجليزي.

ورد مدرب ليفربول على أحدث الإصابات وهي إصابة الحارس أليسون والوافد الجديد تياجو ألكانتارا حيث أن كلاهما بشكل كبير سيتم استبعادهما من مباراة الليلة على أرضهم أمام أرسنال.

وأوضح كلوب أنه سعيد بتشكيلته ولن يصاب بالذعر على الرغم من أن الإصابات في العمود الفقري لفريقه.

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وقال كلوب: "لا يمكن حل الإصابات في سوق الانتقالات فهذا ليس ممكنًا لن نحاول حتى إذا لم يحدث شيء أكثر خطورة، آمل ألا نضطر إلى تجربة ذلك".

وتابع كلوب: "هذا تحد لكن هذا هو الوضع لا يمكنك تدريب الكثير من الأشياء القوية بين المباريات ولكن يمكنك العمل على التكتيكات.. أعمل على تحديد المواقع وأشياء من هذا القبيل فأن تفعل الكثير في الاجتماعات والمحادثات ثم على أرض الملعب أيضًا، لا أعرف كم مرة يمكننا القيام بذلك خلال أسبوع ، سنرى".

وواصل كلوب: "كرة القدم لدينا بسيطة للغاية لأنني شخص بسيط للغاية.. إنه ليس علم الصواريخ وليس ما نقوم به معقدًا، إنها تحتاج فقط إلى القليل من الوقت لتعتاد عليها في لحظات".