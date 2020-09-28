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جلسة بين عبدالحفيظ وفايلرعلى هامش مران الأهلي الصباحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة بين عبدالحفيظ وفايلرعلى هامش مران الأهلي الصباحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.

 

شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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