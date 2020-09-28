50 مدربا ومدربة من مصر يشاركون بالدورة التدريبية الإفتراضية الإقليمية في المهارات الفردية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - 50 مدربا ومدربة من مصر يشاركون فى الدورة التدريبية الأفتراضية في المهارات الفردية لكرة السلة والتى تقام استعدادا لاقامة اول كأس اقليمى مطلع عام 2021 ، والتى انطلقت أمس برعاية الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى وبتنظيم الاولمبياد الخاص المصرى ، وبمشاركة مدربين ومدربات من 15 دولة عربية وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر ، وتأتى اهمية تلك الدورة التدريبية الى اقامة أول كأس افتراضى فى مهارات كرة السلة بداية مطلع عام 2021 ، وحرص كل من الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب خلال الجلسة الافتتاحية بنقل تحيات المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى وتقديم تحية شكر للمهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على تنظيم تلك الدورة والتى شهدت اقبالا كبيرا من مدربين متخصصين فى كرة السلة من مختلف دول المنطقة .

ويشهد اليوم الثانى من هذه الدورة قيام د. عبد العزيز الملا بالقاء محاضرة عن التغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص، ويقوم د. إيهاب إسماعيل بإلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب.

ويمثل مصر فى تلك الدورة الاقليمية الهامة 50 مدربا ومدربة من مختلف الاندية المصرية ومن مختلف محافظات مصر ، وتعد مشاركة مصر هى الاكبر فى تلك الدورة الاقليمية .