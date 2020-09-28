نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه مورينيو يطرد نجم توتنهام من جنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي في صدام مع ديلي آلي نجم الفريق الذي قضى نصف عمره في قلعة السبيرز. وخرج ديلي آلي من حسابات مورينيو وطالب برجيله بعدما استبعده من لقاء نيوكاسل يونايتد ورفض ضمه لقائمة دكة البدلاء ليدخل ثلاجمة التجميد. Advertisements وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مورينيو سيجمد ديلي آلي كما فعل مع إيكر كاسياس في ريال مدريد عندما كان مدربا للفريق الملكي، إلى أن أصبح الحارس المخضرم غير أساسيًا ورحل بعدها إلى بورتو البرتغالي قبل الاعتزال مؤخرًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزيه مورينيو يطرد نجم توتنهام من جنته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.