الأهلي يجري مسحة طبية جديدة قبل مران اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صباح اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.
يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
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