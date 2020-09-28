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لتشجيعها ودعمها المتواصل.. شاهد اللاعبة ميار شريف تشكر الشعب المصري ومحمد صلاح

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لاعبة تنس النادي الأهلي عن سعادتها بما وصلت له في بطولة رولان جاروس للتنس.


وقالت ميار في فيديو لها على صفحتها الشخخصية على فيسبوك:"أحب أن أشكر الشعب المصري على كم التشجيع الذي وصلني خلال مشواري في بطولة رولان جاروس".
وأضافت ميار:"وعايزة أشكر محمد صلاح على دعمه، حاجة كويسة إننا نشوف الناس الناجحة فى مصر بتدعم النماذج الناجحة، وعايزة أشكر والدتى وأسرتى ومدربى، والاتحاد المصرى واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة على دعمهم لى فى مشوارى إلى طوكيو، وأشكر الشعب المصرى على لقب الفتاة الذهبية لقب لم أكن أتوقعه ومحتاجة دعمكم فى المباراة المقبلة يوم الثلاثاء".

وتحتل ميار المركز 172 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، عبر التاريخ.

وأكدت أنها تأمل أن تحقق الأجيال القادمة في العالم العربي، ما يفوق إنجازها وإنجاز أنس جابر.

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