عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني يدق أبواب النجاح بعد مشاركتة في بطولة الدوري الأوروبي

وبعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب مع فولفسبورج خلال السنوات الماضية، ووقع اللاعب علي أول عقد إحترافي مع الفريق، وتم إستدعاء اللاعب لمنتخب مصر الأوليمبي والشباب وشارك في معسكرات متعددة، وشارك في بطولات عديدة، ولكن لم يحالفة الحظ في المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي فازت بها مصر، وأصبح قريب للغاية للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو القادمة باليابان، والهدف الأكبر هو المشاركة مع المنتخب الأول المصري خلال الفترة القادمة ولعب مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2022.
عمر مرموش ، تمكن من الدخول فى وقت سابق دائرة المنافسة مع هدافى دورى الشمال المحلى الألمانى لكرة القدم (الدورى المحلى للرديف) فى الموسم الكروى السابق 2019 /2020، ونجح في تسجيل 7 أهداف 3 منها فى مباراة واحدة (هاتريك) بشباك "هانوفر"، وذلك خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيا مع فريقه فولفسبورج (ب) القسم الثاني.
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