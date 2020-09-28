عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني يدق أبواب النجاح بعد مشاركتة في بطولة الدوري الأوروبي

عمر مرموش المحترف المصري ضمن صفوف فولفسبورج الألماني، يعيش واحدة من أفضل أوقاتة الكروية مع فريقة الألماني، حيث بدأ اللاعب يشارك بصفة أساسية مع فريقه خلال الآونة الأخيرة، فقد شارك في بطولة كأس ألمانيا بديلا وساهم في فوز الفريق، وقد شارك أيضا في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم وبدأ يشارك بصفة أساسية مع الفريق، ليبدأ عمر مرموش في كتابة سطور جديدة للاعبين المصرين المتواجدين في أوروبا والظهور في أقوي وأعرق البطولات الأوروبية.

عمر مرموش من ناشئي فريق وادي دجلة، وهو من مواليد "7 فبراير عام 1999"، ويمتاز باللعب في مركز المهاجم الصريح، ويمتاز باللعب بالقدم اليسري، ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث توج هدافا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015/2016، وبدأ رحلة احترافه الأوروبى منذ نحو 3 مواسم وتحديدا فى صيف 2017، عندما انتقل من صفوف الفريق الأول لنادى وادى دجلة الذى كان يلعب له وهو فى سن 17 من عمره، وانتقل إلى "فولفسبورج الألمانى" بعدما فضله على بوروسيا دورتموند الألمانى أيضا ومالاجا الإسبانى، ويري أن مستواه الكروى سيتطور بصورة أفضل مع فولفسبورج.

وبعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب مع فولفسبورج خلال السنوات الماضية، ووقع اللاعب علي أول عقد إحترافي مع الفريق، وتم إستدعاء اللاعب لمنتخب مصر الأوليمبي والشباب وشارك في معسكرات متعددة، وشارك في بطولات عديدة، ولكن لم يحالفة الحظ في المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي فازت بها مصر، وأصبح قريب للغاية للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو القادمة باليابان، والهدف الأكبر هو المشاركة مع المنتخب الأول المصري خلال الفترة القادمة ولعب مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2022.

عمر مرموش ، تمكن من الدخول فى وقت سابق دائرة المنافسة مع هدافى دورى الشمال المحلى الألمانى لكرة القدم (الدورى المحلى للرديف) فى الموسم الكروى السابق 2019 /2020، ونجح في تسجيل 7 أهداف 3 منها فى مباراة واحدة (هاتريك) بشباك "هانوفر"، وذلك خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيا مع فريقه فولفسبورج (ب) القسم الثاني.