وزير الشباب والرياضة يكشف لـ«دوت الخليج» موعد انتخابات اتحاد الكرة

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع الجدول الزمني للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وفقا للمدة الممنوحة من الاتحاد الدولي فيفا والتي امتدت حتى ٣٠ نوفمبر المقبل. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج» أن اللجنة الخماسية تستعد لإنهاء مهامها وفقا للجدول الزمني لتوليها المسؤولية وعقب ذلك سيتم تحديد موعد لانتخابات المجلس الجديد. وعن بطولة العالم لليد قال صبحي ان الجميع يواصل الاستعداد على اعلى مستوى لاستضافة بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ في يناير المقبل بتوفير أعلى الإمكانيات والتقنيات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وقال صبحي ان اللجنة الطبية للبطولة وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بروتوكول في منتهى الدقة لسلامة جميع الوفود المشاركة في البطولة والممثلة في ٣١ دولة بجانب الدولة المستضيفة مصر ، وهي اول نسخة للمسابقة بنظامها الجديد.

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