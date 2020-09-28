فيفا يلزم بيراميدز بسداد 85 ألف دولار لـ الزمالك بسبب عمر جابر

أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية للاعب الزمالك السابق عمر جابر من نادي بيراميدز.

وألزمت اللجنة نادي بيراميدز بسداد ٨٥ ألف دولار خلال ٤٥ يوما من استلام رقم حساب نادي الزمالك وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاثة فترات قيد.

يأتي هذا بعد قرر مسئولو نادي الزمالك بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" رسميا خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على حق رعاية النادى في انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

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وهذا بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب في صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.

وقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتحرك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز.

وقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتقدم عبر نظام انتقالات اللاعبين، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن أحقية النادى الأبيض في حق رعاية لعمر جابر في صفقة انتقاله من نادى بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي،وذلك خلال الفترة الحالية واطلع الاتحاد الدولى على ملف نادى الزمالك عبر النظام الإلكترونى وحدد مدى أحقيته في المسألة وحجم القيمة المالية وفقا لقيمة صفقة انتقال اللاعب الذى يتواجد حاليًا ضمن صفوف بيراميدز