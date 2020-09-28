الأهلي يقرر إعارة خماسي شباب الكرة الطائرة لبتروجيت والجيش

قرر الجهاز الفني للكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال، تحت قيادة محمد مصيلحي المدير الفني للفريق علي اعارة خماسي شباب الفريق من اجل اكتساب المزيد من الخبرة.

وتم الاتفاق علي اعارة كل من يوسف حمدي الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا ومحمد عثمان الي نادي بتروجيت واعارة عمر اكرم الي فريق الجيش .

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي توج، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

بهذا التتويج اختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.