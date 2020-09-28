صفقة جديدة فى الأهلي.. تفاصيل اتفاق خاص بين أحمد بيكهام ووادي دجلة

طالب مسئولو وادى دجلة ، أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، بغلق صفحة العودة إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى الوقت الراهن، بسبب الموقف الصعب الذى يمر به الفريق فى الوقت الحالى بجدول ترتيب الدوري .

وشهدت الأيام الماضية ، اتفاقا نهائيا بين بيكهام والأهلى على العودة من جديد إلى جدران القلعة الحمراء ، واستغلال وجود بند فى العقد الخاص بانتقال اللاعب إلى دجلة قبل عدة سنوات قليلة .

واتفق مسئولو دجلة مع بيكهام ، على غلق صفحة الانتقال إلى الاهلى فى الوقت الراهن والتركيز مع الفريق للخروج من الأزمة التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالى ، ويخشى مسئولو دجلة انشغال اللاعب بنشوة عودته من جديد للأهلى وتشتيت تركيزه مع الفريق، خاصة انه يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق الذين يتم الاعتماد عليهم فى الوقت الحالى .

وكانت حالة كبيرة من الغضب فرضت نفسها على مسئولى نادي وادى دجلة ، بعد تسريب صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونجح الأهلى فى الوصول إلى اتفاق نهائى لضم أحمد رمضان بيكهام ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل مقابل دفع مبلغ مالى وفقا للاتفاق وبنود العقد بين الطرفين الأهلى ودجلة عندما حصل الفريق الدجلاوى على خدمات اللاعب قبل عدة سنوات من الأهلي.

و كان السر وراء حزن مسئولي وادى دجلة من تسريب صفقة انتقال أحمد بيكهام إلى الأهلى فى الصيف المقبل هو الموقف الصعب الذى يعيشه وادى دجلة بجدول ترتيب الدوري وتواجده فى المنطقة الخطرة المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثانى.

وعلى الجانب الآخر ، اختتم فريق دجلة استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز ، ويدخل دجلة مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز للخروج من النفق المظلم الذى يعيشه بجدول ترتيب المسابقة بعد أن أصبح يحتل المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .