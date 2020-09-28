نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس ليفربول يقترب من الرحيل إلى يونيون برلين الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي يونيون برلين الألماني إلى اتفاق فعلي مع لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي على الانتقال لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الاثنين.

وأوضحت المجلة أن كاريوس /27 عاما/ سيخضع اليوم الاثنين للفحص الطبي في برلين تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق الألماني.

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وكان أوليفر رونرت المدير الرياضي لنادي يونيون برلين أكد سعي النادي إلى ضم كاريوس قائلا إنه "إضافة جديدة محتملة" مشيرا إلى أن المحادثات الخاصة بهذا أحرزت تقدما لكن الانتقال لم يحسم بعد.

وسبق لكاريوس أن خاض 91 مباراة بالفعل في الدوري الألماني (بوندسليجا) وذلك عندما كان حارسا لفريق ماينز ، ولكنه لم يجد فرصة كبيرة للمشاركة مع ليفربول بشكل منتظم.

ولعب كاريوس لفريق بشكتاش التركي منذ 2018 على سبيل الإعارة قبل أن يعود لليفربول في مايو الماضي.