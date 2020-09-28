مشهدان متضادان في دوري أبطال آسيا.. خروج أبطال العرب وبزوغ وجوه جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2020، مساء أمس الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، صباح اليوم الإثنين، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

اللعنة تصيب أبطال العرب الثلاثة في دوري أبطال آسيا 2020

وشهد دور ثمن النهائي، خروج ثلاثي العرب، العين الإماراتي، والسد القطري، والهلال، وهما آخر 3 فرق عربية من كل بلد توجت بلقب دوري أبطال آسيا.

العين الإماراتي توج بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا المستحدثة 2003، فيما توج السد عام 2011، وفي الأخير الهلال بطل النسخة الماضية 2019.

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وخرج العين الإماراتي من مرحلة المجموعات النسخة الحالية، بينما ودع السد البطولة على يد بيرسبوليس، وعلى النقيض الهلال، الذي تم اعتباره منسحبا من المسابقة بسبب عدم وجود عدد كافي في قائمته خلال مواجهة أهلي دبي، مما يخالف اللائحة، ولذلك ودع البطولة.

4 فرق أمام التتويج لأول مرة

وفي المقابل تأهل الرباعي، أهلي جدة السعودي، والنصر السعودي، وباختاكور الأوزبكي، وبيرسبوليس الإيراني، إلى دور الثمانية.

ومن المفارقة أن الثلاثي لم يحقق لقب دوري أبطال آسيا من قبل خلال النسخة الحديثة، منذ عام 2003، وبات أمامهم فرصة للتتويج لأول مرة بدوري الأبطال.

جدير بالذكر أنه من بين الأربع فرق، فريقا بيرسبوليس وأهلي جدة فقط هما من استطاعا بلوغ نهائي دوري أبطال، ولكن لم يتوجا.

حيث وصل بيرسبوليس عام 2018 إلى النهائي، وخسره أمام كاشيما الياباني، بينما بلغ الأهلي النهائي عام 2012، وفقده على يد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.