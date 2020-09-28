نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية بمران الأهلي استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة.

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وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.