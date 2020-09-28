تقسيمة قوية بمران الأهلي استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة المقبلة.
وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.
ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الترسانة غدا، عقب انتهاء المران الرئيسي حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
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