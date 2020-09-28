كيف رد محمد الشناوى على تلقيه عرضا هولنديا للرحيل عن الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد الشناوى، نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطنى، على تلقيه عرضاً من أحد الأندية الهولندية للانتقال إليها خلال الأيام الجارية وذلك قبل غلق باب القيد فى أوروبا، وتلقى محمد الشناوى عرضًا من إحدى شركات التسويق لبحث إمكانية بيع محمد الشناوى فى ظل اهتمام أحد الأندية الهولندية الكبيرة بالحصول على خدماته، فى الوقت الذى جاء موقف إدارة الأهلي مشابها لموقف الشناوى، حيث تم رفض العرض من الأساس والتأكيد أن بيع الحارس الدولي أمر مرفوض نظرًا لكونه أهم عنصر داخل الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

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