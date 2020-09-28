شكرا لقرائتكم خبر عن كأس اللعب النظيف 2017 تنضم لمتحف اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، كأس جديدة فى متحف الجبلاية الجارى تجهيزه حاليا وهى كأس اللعب النظيف في أمم إفريقيا 2017 بالجابون حيث حصل منتخب مصر على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام الكاميرون فى المباراة النهائية.. وكان مدخل الاتحاد به 5 كؤوس فقط عبارة عن نسختين من أمم إفريقيا 2006 و2008 بجانب كأس دورة ودية في البحرين عام 2003 وكأس بطولة للشبان عام 2014 لمواليد 89 بجانب نسخة أمم إفريقيا 1986.

على صعيد متصل، أنهى اتحاد الكرة عملية وضع صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الجبلاية، وتضمنت الصور مجموعة من ذكريات فوز المنتخب الوطني ببطولاته القارية ومشاركاته عبر في بطولة كأس العالم.. وكان اتحاد الكرة عكف على إجراء تطوير المدخل يتضمن الكؤوس التي حصدتها المنتخبات وقميص المنتخب وأسماء اللاعبين أعضاء نادى المائة.



كأس اللعب النظيف

كما شهد المدخل الخاص بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، وضع صور ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حيث وضع مسؤولو اتحاد الكرة صور 6 ملاعب وهى ستاد القاهرة والدفاع الجوي والسلام وستاد الاسكندرية وستاد الاسماعيلية وستاد السويس على اعتبار أن هذه الملاعب هى الأشهر والأهم فى الكرة المصرية حاليا.