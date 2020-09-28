شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر موعدا للجمعية العمومية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، 31 أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد بحضور مندوبى الأندية ممن لهم حق الحضور.

وكشف محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا، عن أحقية 30 ناديا فى حضور الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية، وفقا لما حددته اللجنة الاولمبية بعد اقصاء مراكز الشباب.

كما كشف رئيس اتحاد الملاكمة عن قيمة قيد لاعبى الأندية بواقع 10 جنيهات للناشئين و20 جنيها للشباب و30 جنيها للاعب الدرجة الأولى. وقال غنيم إن الإتحاد لا ينوى مطلقا زيادة هذه القيمة من أجل توسيع قاعدة اللعبة فى جميع الأندية و المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

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وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، على إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.