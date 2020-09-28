شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُحدد موعد أول مران للزمالك بعد تسلم المهمة خلفا لطارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، موعداً لأول مران تحت قيادته استعداداً لمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، التشكيل النهائى لجهاز البرتغالى جايمى باتشيكو، العائد لقيادة الفريق فى ولاية ثانية، سيكون مكوناً من البرتغالى باتشيكو مديرًا فنيًا ويعاونه الثنائى الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى جانب ثنائى معاونين محليين وهما مدحت عبد الهادى وعمرو عبد السلام، بعد صرف النظر عن استقدام مدرب حراس المرمى السنغالى خاديم فاى، الذى كان سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض.

وأوضح أمير مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن البرتغالى باتشيكو سيتولى التدريب الأول للزمالك اليوم، الاثنين، عقب توليه المهمة رسميًا للفريق، وانتهاء المهمة المؤقتة لطارق يحيى، الذى تولى قيادة الأبيض فى المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى الممتاز بداية من مباراة أسوان ثم طنطا وأخير الجونة التى حقق خلالها الأبيض الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعدوه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا، كما تابع مباراة الجونة من مقصورة استاد القاهرة.