شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف فتاة التنس الذهبية تشكر محمد صلاح وتوجه رسالة للجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس المتأهله إلى الدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام، على توجيه رسالة شكر إلى الجماهير المصرية ومحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، على دعمهم لها فى مسيرتها خلال البطولة، وقالت ميار شريف، "عايزة أشكر دعمكم ليا فى مشوارى فى رولان جاروس وعايزة أشكر محمد صلاح على دعمه، حاجة كويسة إننا نشوف الناس الناجحة فى مصر بتدعم النماذج الناجحة، وعايزة أشكر والدتى وأسرتى ومدربى، والاتحاد المصرى واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة على دعمهم لى فى مشوارى إلى طوكيو، وأشكر الشعب المصرى على لقب الفتاة الذهبية لقب لم أكن أتوقعه ومحتاجة دعمكم فى المباراة المقبلة يوم الثلاثاء".

وتستعد البطلة المصرية ميار شريف، بطلة مصر فى التنس، لمواجهة قوية أمام التشيكية كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميًا فى الدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس،غداً الثلاثاء، بعدما نجحت ميار شريف فى حجز مقعد بالدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو فى الدور النهائى للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.