وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: " الأهلي يودع رينيه فايلر غدا ومدير فنى أجنبي جديد فى الطريق".
وأضاف: "آخر تدريب لفايلر مع الأهلى غدا، وآخر مباراة رسمية للمدرب مع الأهلى الترسانة يوم الأربعاء المقبل".
وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري. كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا. كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يكشف آخر ظهور لفايلر مع الأهلي قبل الرحيل رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.