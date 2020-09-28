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شوبير يكشف آخر ظهور لفايلر مع الأهلي قبل الرحيل رسميا

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فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: " الأهلي يودع رينيه فايلر غدا ومدير فنى أجنبي جديد فى الطريق".

وأضاف: "آخر تدريب لفايلر مع الأهلى غدا، وآخر مباراة رسمية للمدرب مع الأهلى الترسانة يوم الأربعاء المقبل".

وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري. كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا. كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.

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