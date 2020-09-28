الارشيف / الرياضة

كاف يحتفي بوليد سليمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
 استعاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ذكرى تسجيل وليد سليمان نجم النادي الأهلى، 5 أهداف في بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018، ليحتل صدارة ترتيب هدافى البطولة في هذا العام مناصفة مع كامبولى.
 ونشر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا: "في الثالثة والثلاثين من عمره، قاد "الحاوي" وليد سليمان الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عام 2018 بتسجيله 5 أهداف ليحتل صدارة هدافي المسابقة مناصفة مع لازاروس كامبولي".
 يذكر أن فاز الترجى التونسي بتلك النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018، بعد أن تمكن من الفوز على الأهلى المصرى بنتجة (4-3)، في مجموع المباراتين.
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاف يحتفي بوليد سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا