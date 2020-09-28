اللواء أحمد الفولي.. حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية بعد ٧٠ عاما من الإنجازات

فقدت الرياضة المصرية أحد أهم رموزها، اللواء أحمد الفولي، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العالمي، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وسط مظاهرة من الحب والتقدير من أسرته الصغيرة والكبيرة في الوسط الرياضي، ونستعرض نبذة عن تاريخه الرياضي الحافل وأهم انجازاته في هذا المجال الذي أفنى عمره فيه.
ولد أحمد فولي في الثامن من نوفمبر عام 1949 بالقاهرة في عائلة شرطية، فوالده هو اللواء محمد فولي مؤسس نادي اتحاد الشرطة.
وسار الفولي على خطى والده بالالتحاق بكلية الشرطة والعمل البوليسي، واتجه لمجال الإدارة الرياضية في عام 1985، حيث تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وفي عام 1996 انتخب عضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ثم عضوًا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وفي عام 2000 تم اختياره نائب رئيس البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية سيدني 2000.
وقال الفولي إن الخبرة الأولمبية كانت محطة جديدة مليئة بالفرح والمتعة، فقد كنت قريبًا جدًا من اللاعبين، وحضرت معظم منافساتهم بالدورة، لدي ذكريات ممتعة من أولمبياد سيدني زادت من تعلقي بالرياضة» أوضح الفولي الذي استكمل مشواره في مجال الإدارة الرياضية وخاصةً رياضة التايكوندو.
في عام 2001 انتخب الفولي رئيسًا للاتحاد المصري للتايكوندو،وقال «كان أبنائي يمارسون رياضة التايكوندو في نادي الزهور، مما شجعني على خوض انتخابات اتحاد التايكوندو، وكانت بداية مهنة عالمية فيما بعد» استطرد الفولي الذي عين عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو عام 2001.
خلال فترة رئاسته للاتحاد المصري للتايكوندو استطاع تحقيق طفرة عالمية للاعبي مصر، تحت قيادته حصلت مصر على أول ميدالية أولمبية في تاريخ التايكوندو وهي البرونزية التي أحرزها تامر صلاح في أولمبياد أثينا 2004، «هذه الميدالية غالية جدًا، فقد أثبتت أني على الطريق الصحيح» علق الفولي بفرحة.
في عام 2004، تم اختيار اللواء أحمد فولي بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ثم اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للعبة، «هدفي كان تطوير رياضة التايكوندو في القارة الإفريقية وذلك عن طريق نشر اللعبة في أنحاء القارة وزيادة قاعدة الممارسين.
وقال الفولي إننا استطعنا تحقيق هذا الهدف، حيث حصدت القارة الإفريقية 5 ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو منها برونزية البطلة المصرية هداية ملاك، أشعر بالرضا تمامًا عن ما استطعت تحقيقه للتايكوندو المصري والإفريقي، ويجب العلم أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي بمساعدة زملائي في الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم: ايدي ايساكا (النيجر)، وإدريس الهلالي (المغرب)، وجوناسان ناجي (نيجيريا)».
ورأس الفولي البعثة المصرية في أولمبياد لندن 2012، كما انتخب عضوًا ورئيسًا لنادي الزهور، وايضًا شغل منصب رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.
من أكثر ما ميز شخصية اللواء الفولي على مدار تاريخه، اهتمامه بالشباب ونقل خبرته لهم ومساعدتهم على إيجاد مكانتهم في الإدارة الرياضية العالمية مثل: محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو، ووليد جودة، عضو لجنة التعليم بالاتحاد العالمي، وعزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو.
وكان اللواء الفولي يقول «دائمًا لدي رغبة في نقل خبرتي للشباب، وعندما اقترح اسم أو أرشح شخص لتولي منصب عالمي فإني أرشح فقط الأشخاص أصحاب الإمكانيات والخبرات القادرين على تولي المسؤولية»، هكذا أنهى الفولي تصريحاته بحماسة منذ عدة أشهر، حيث أنه استمر في مزاولة عمله حتى النهاية.
واليوم بعد وفاة اللواء أحمد فولي فقد ترك فراغا كبيرا في الوسط الرياضي عامةً وفي رياضة التايكوندو خاصةً، وجعل من الصعوبة على أي شخص أن يملأ هذه المكانة، ولكنه ايضًا ترك أثر طيب وذكرى عطرة مليئة بالحب والتقدير، فهو أحد الأشخاص القليلين الذي أجتمع الجميع على حبه وتقديره.
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