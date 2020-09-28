اللواء أحمد الفولي.. حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية بعد ٧٠ عاما من الإنجازات

فقدت الرياضة المصرية أحد أهم رموزها، اللواء أحمد الفولي، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العالمي، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وسط مظاهرة من الحب والتقدير من أسرته الصغيرة والكبيرة في الوسط الرياضي، ونستعرض نبذة عن تاريخه الرياضي الحافل وأهم انجازاته في هذا المجال الذي أفنى عمره فيه.

ولد أحمد فولي في الثامن من نوفمبر عام 1949 بالقاهرة في عائلة شرطية، فوالده هو اللواء محمد فولي مؤسس نادي اتحاد الشرطة.

وسار الفولي على خطى والده بالالتحاق بكلية الشرطة والعمل البوليسي، واتجه لمجال الإدارة الرياضية في عام 1985، حيث تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وفي عام 1996 انتخب عضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ثم عضوًا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وفي عام 2000 تم اختياره نائب رئيس البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية سيدني 2000.

وقال الفولي إن الخبرة الأولمبية كانت محطة جديدة مليئة بالفرح والمتعة، فقد كنت قريبًا جدًا من اللاعبين، وحضرت معظم منافساتهم بالدورة، لدي ذكريات ممتعة من أولمبياد سيدني زادت من تعلقي بالرياضة» أوضح الفولي الذي استكمل مشواره في مجال الإدارة الرياضية وخاصةً رياضة التايكوندو.

في عام 2001 انتخب الفولي رئيسًا للاتحاد المصري للتايكوندو،وقال «كان أبنائي يمارسون رياضة التايكوندو في نادي الزهور، مما شجعني على خوض انتخابات اتحاد التايكوندو، وكانت بداية مهنة عالمية فيما بعد» استطرد الفولي الذي عين عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو عام 2001.

خلال فترة رئاسته للاتحاد المصري للتايكوندو استطاع تحقيق طفرة عالمية للاعبي مصر، تحت قيادته حصلت مصر على أول ميدالية أولمبية في تاريخ التايكوندو وهي البرونزية التي أحرزها تامر صلاح في أولمبياد أثينا 2004، «هذه الميدالية غالية جدًا، فقد أثبتت أني على الطريق الصحيح» علق الفولي بفرحة.

Advertisements

في عام 2004، تم اختيار اللواء أحمد فولي بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ثم اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للعبة، «هدفي كان تطوير رياضة التايكوندو في القارة الإفريقية وذلك عن طريق نشر اللعبة في أنحاء القارة وزيادة قاعدة الممارسين.

وقال الفولي إننا استطعنا تحقيق هذا الهدف، حيث حصدت القارة الإفريقية 5 ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو منها برونزية البطلة المصرية هداية ملاك، أشعر بالرضا تمامًا عن ما استطعت تحقيقه للتايكوندو المصري والإفريقي، ويجب العلم أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي بمساعدة زملائي في الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم: ايدي ايساكا (النيجر)، وإدريس الهلالي (المغرب)، وجوناسان ناجي (نيجيريا)».

ورأس الفولي البعثة المصرية في أولمبياد لندن 2012، كما انتخب عضوًا ورئيسًا لنادي الزهور، وايضًا شغل منصب رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.

من أكثر ما ميز شخصية اللواء الفولي على مدار تاريخه، اهتمامه بالشباب ونقل خبرته لهم ومساعدتهم على إيجاد مكانتهم في الإدارة الرياضية العالمية مثل: محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو، ووليد جودة، عضو لجنة التعليم بالاتحاد العالمي، وعزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو.

وكان اللواء الفولي يقول «دائمًا لدي رغبة في نقل خبرتي للشباب، وعندما اقترح اسم أو أرشح شخص لتولي منصب عالمي فإني أرشح فقط الأشخاص أصحاب الإمكانيات والخبرات القادرين على تولي المسؤولية»، هكذا أنهى الفولي تصريحاته بحماسة منذ عدة أشهر، حيث أنه استمر في مزاولة عمله حتى النهاية.

واليوم بعد وفاة اللواء أحمد فولي فقد ترك فراغا كبيرا في الوسط الرياضي عامةً وفي رياضة التايكوندو خاصةً، وجعل من الصعوبة على أي شخص أن يملأ هذه المكانة، ولكنه ايضًا ترك أثر طيب وذكرى عطرة مليئة بالحب والتقدير، فهو أحد الأشخاص القليلين الذي أجتمع الجميع على حبه وتقديره.