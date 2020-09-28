نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي برشلونة الإسباني من التخلي عن فكرة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويبحث رونالد كومان عن حل لأزمة رحيل لويس سواريز المهاجم الأساسي في وجود أنطوان جريزمان في هذا المركز ويكون الدنماركي مارتين برايثوايت بديله. Advertisements وكشفت شكبة بي إن سبورتس عن أن كومان قد يتجه إلى التعاقد مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد بعد تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وقيمته التسويقية لا تتعدى 22.5 مليون يورو.

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