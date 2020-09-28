نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مفاجأة كبيرة بشأن مفاوضات االأهلي مع يوسف البلايلي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" البلايلي سيكون مفيد للنادي الأهلي، كما تألق كثيرا في منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019".

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وتابع:" البلايلي لاعب يليق بالنادي الأهلي، وفي حالة ضمه سيكون إضافة كبيرة".

وحول موقف علي معلول، قال:" بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".

وأكد:" عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادي الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغ كبير للتعاقد معه".